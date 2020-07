In der Landauer Straße in Contwig : Wie sind drei Mülltonnen in Brand geraten?

Den Bewohnern gelang es, den Brand mit einem Gartenschlauch (Symbolbild) zu löschen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Contwig Vom Schlafzimmer aus bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses Mittwochnacht gegen zwei Uhr Uhr den Brand ihrer drei Mülltonnen in der Hofeinfahrt in der Landauer Straße in Contwig. Es gelang den Bewohnern, das Feuer mit dem Gartenschlauch zu löschen.

Durch die große Hitzeeinwirkung entstand außerdem ein Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite des Autos der Geschädigten. Dieser dürfte sich auf mindestens 4000 Euro, wie die Zweibrücker Polizei weiter berichtet. Die drei Mülltonnen wurden komplett zerstört, wodurch etwa 500 Euro Sachschaden entstand. Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht nicht alarmiert.

Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Hinweise erbeten: Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 97 60 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, bittet Bürger um Mitteilung etwaiger verdächtiger Beobachtungen im Bereich Landauer Straße/Keppbergstraße in der Nacht zum 29. Juli nach 1.30 Uhr.

(red)