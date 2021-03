Sie drohten sogar mit einer Waffe : Unfall provoziert, Auto geklaut

Überherrn Wer hat Hinweise zu diesem Überfall?

(up) Hinterlistige Attacke in Überherrn: Dort haben Unbekannte erst einen Unfall provoziert, dann den Autofahrer mit einer Waffe bedroht und sein Auto gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Raub am Samstag gegen 23 Uhr in der Alleestraße in Überherrn. Zuvor waren die Täter, die in einem dunklen VW unterwegs waren, einem 27-jährigen BMW-Fahrer gefolgt und absichtlich auf sein Fahrzeug aufgefahren. Als der junge Mann daraufhin anhielt, wurde er von zwei Insassen aus dem anderen Auto in französischer Sprache angesprochen.