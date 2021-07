Polizei : Harley-Fahrer aus Spiesen-Elversberg verletzt sich bei Unfall schwer

Neunkirchen In Neunkirchen hat sich beim Überholen ein 57-jähriger Harley-Fahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Unfall am Samstag um 10 Uhr in der Verlängerung der Hermannstraße in Neunkirchen hat sich ein Motorradfahrer aus Spiesen-Elversberg schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der 57-Jährige aus Richtung Spieser Höhe, als er ein Auto überholen wollte. Dabei kam ihm aber plötzlich ein anderes Auto entgegen, der Mann bremste, verlor die Kontrolle über seine Harley-Davidson und stürzte. Die 55-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos konnte in letzter Sekunde auf den Grünstreifen ausweichen.