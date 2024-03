Bebauungsplan beschlossen „Stoppen wir dieses irrsinnige Vorhaben“ – so lief die SVolt-Debatte im Gemeinderat Überherrn ab

Update | Überherrn · Es ist ein Meilenstein in Bezug auf die geplante Ansiedlung des Batterieherstellers SVolt in Überherrn. Am Donnerstag hat der Überherrner Gemeinderat für den Bebauungsplan gestimmt und so den Weg frei gemacht für eine Batteriefabrik auf dem Linslerfeld. Doch ob diese auch wirklich kommt, ist immer noch offen. Wie geht es nun weiter?

08.03.2024 , 15:35 Uhr

Die Entscheidung ist gefallen – auf dem Linslerfeld, bislang als Ackerfläche genutzt, kann ein Industriegebiet entstehen. Damit ist die Grundlage geschaffen, dass sich dort eine Batteriefabrik wie die geplante des chinesischen Unternehmens SVolt ansiedeln kann. Foto: Ruppenthal