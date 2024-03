Altforweiler Landrat spendet an Verein „Ehrensache“

Ruhig und gelassen ziehen die Pferde mit den Kindern ihre Runden in der Reithalle. Mit einem Leuchten in den Augen reiten sie Schlangenlinien um die roten Pylonen, vorbei an allerlei Spielgeräten und lassen sich auch nicht durch die kleine Feier einer Spendenübergabe stören. Es macht einfach Spaß, dem therapeutischen Reitbetrieb zuzuschauen.