Jubiläumsjahr Freiwillige Feuerwehr Felsberg feiert 100. Geburtstag – wie dieser gefeiert werden soll

Sie retten, löschen, bergen und schützen – zu diesen Aufgaben hat sich die Freiwillige Feuerwehr Felsberg verpflichtet. Und diesem Auftrag kommt sie bereits seit dem 9. April 1924 nach. Auf diesen 100. Geburtstag haben die Ehrenamtlichen am Dienstagabend mit ihren Angehörigen und Freunden am Gerätehaus in der Schulstraße angestoßen.