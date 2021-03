Täter bedrohten Mann mit Schusswaffe : Unbekannte rauben Fahrzeug nach provoziertem Unfall

Foto: dpa/Friso Gentsch

Überherrn Unbekannte haben am Samstag gegen 23 Uhr einem Autofahrer in der Alleestraße in Überherrn sein Fahrzeug geraubt.

Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter, die in einem dunklen VW unterwegs waren, dem Geschädigten gefolgt und mit ihrem Auto auf das Auto des Geschädigten absichtlich aufgefahren. Als der 27-Jährige daraufhin anhielt, wurde er von zwei Insassen aus dem anderen Auto in französischer Sprache angesprochen. Weil er von ihnen plötzlich mit einer Schusswaffe bedroht wurde, überließ er den Tätern sein Auto.

Die Unbekannten, die dunkel gekleidet waren und FFP-Masken trugen, flüchteten schließlich mit beiden Fahrzeugen in Richtung Landesgrenze. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen schwarzen BMW 118i mit Saarlouiser Kreiskennzeichen.