Autobahnsanierung : Vollsperrung am Autobahndreieck Saarlouis ab heute

Saarlouis Autofahrer müssen sich im Bereich des Autobahndreiecks Saarlouis ab heute auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Da die Fahrbahnbreite für eine einstreifige Verkehrsführung nicht ausreicht, müssen während der Bauzeit diese Streckenabschnitte voll gesperrt werden. Wie Pressesprecher Klaus Kosok weiter mitteilt, soll an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts sowie in vier Nacht- und zwei Sonntagsschichten gearbeitet werden. Positiver Nebeneffekt der Vollsperrung ist nach den Worten von Klaus Kosok, eine nicht unwesentliche Minimierung der Bauzeit. Für die fast einmonatige Vollsperrung werden spezielle Verkehrsführungen und Umleitungen eingerichtet. So soll der großräumige Verkehr auf der A8 aus Richtung Merzig mit Ziel Saarbrücken am Autobahndreieck Saarlouis auf die Autobahn 8 bis zum Autobahndreieck Friedrichsthal und von dort auf der A623 nach Saarbrücken geführt werden. Der regionale Verkehr auf der A8 aus Richtung Neunkirchen in Richtung Saarlouis, Überherrn und Saarbrücken wird demnach bereits an der Anschlussstelle Heusweiler auf die Vollsperrung hingewiesen und an der Anschlussstelle Saarwellingen auf der B405 und der B51 nach Lisdorf umgeleitet.