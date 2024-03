„Berufsorientierung on Tour“ Handwerksberufe hautnah erleben

„BO on Tour“ hieß es vor Kurzem an der Gemeinschaftsschule am Warndtwald in Überherrn. Dahinter verbirgt sich eine Veranstaltungsreihe der Handwerkskammer des Saarlandes, die Schülern die Möglichkeit bietet, verschiedene Handwerksberufe hautnah zu erleben. „BO“ steht dabei für Berufsorientierung.