Fachunternehmen Scheid will neues Gebäude errichten : Diskussionen um Expansion von Überherrner Firma

Fachunternehmen Scheid will neues Gebäude errichten

Die Überherrner Firma Scheid aus der Vogelperspektive: Vorne rechts soll der neue Parkplatz entstehen, um so mehr Platz im Clasenweg zu schaffen. Gegenüber soll ein neues Verwaltungsgebäude mit Archiv gebaut werden. Foto: Ruppenthal

Überherrn Die Firma Scheid in Überherrn will ihr Gelände erweitern und stößt dabei auf Widerstand von Anwohnern aus einem nahen Wohngebiet.

55 Jahre alt wird in diesem Jahr die Überherrner Firma Scheid. Das Unternehmen im Clasenweg nahe der beiden Sportplätze produziert Waren zur Herstellung und Veredlung von Fleisch- und Wurstwaren, Feinkost und Fertiggerichten, Convenience-Produkten, Fisch und Backwaren. An Hersteller von Teigwaren, Kartoffel- und Gemüsegerichten, Molkereiprodukten, Suppen und Soßen verkauft die Firma unter anderem Zusatzstoffe, Würzungen, Würzöle, Verbundstoffe und Gewürzmischungen.

Das Unternehmen beschäftigt in Überherrn nach eigenen Angaben 120 Mitarbeiter und bildet regelmäßig Lehrlinge aus. Trotzdem kennen viele in Überherrn das Unternehmen nicht. Das kann, hat dessen Leitung den Eindruck, von Nachteil sein, wenn es um Erweiterungspläne geht. Das Firmengebäude soll ausgebaut werden, der dazu notwendige Raum wurde vor drei Jahren gekauft. Aber um das Verwaltungsgebäude samt Parkplatz unmittelbar vor dem Überherrner Waldstadion bauen zu können, muss dieser Bereich in ein eingeschränktes Gewerbegebiet umgewidmet werden.