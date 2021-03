Unfall in Altforweiler : Unfall mit Radfahrerin: Polizei sucht Zeugen

Altforweiler Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall im Kreisel in der Raiffeisenstraße in Altforweiler verletzt worden. Die Frau war am Samstag gegen 14.18 Uhr zunächst auf der Straße Auf der Spees unterwegs und fuhr dann in den Kreisel.

Dort stieß sie mit einem Auto zusammen, das von der Saarlouiser Straße kommend in Richtung Felsberg unterwegs war. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt, berichtet die Polizei Saarlouis, am Auto und am Fahrrad entstand jeweils Sachschaden.