Verletzter bei Unfall : Autofahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Urweiler Bei einem Verkehrsunfall in Urweiler wurde ein Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizeiinspektion St. Wendel mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 2 Uhr in der Nacht.