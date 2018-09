14 Unternehmen und Institutionen nehmen an der Veranstaltung teil, um die Schüler beim Übergang in das Berufsleben zu beraten. In Workshops erhalten sie einen ersten Einblick in die Berufe und die Ausbildung.

Die Schule führt den Informationstag für die Klassenstufen neun und zehn zum zweiten Mal durch und wird dabei erneut von Alwis bei der Planung und Organisation unterstützt.