Berus feiert Kirmes mit Oranna-Prozession

Am Samstag, beginnt das Kirmestreiben um 18.30 Uhr mit dem Fassanstich und Unterhaltungsmusik aus den 70er und 80er Jahren. Zudem wird der Kirwenhannes „Johannes Esel“ erwartet.

Am Sonntag, 16. September, ist um 10.30 Uhr das Festhochamt, das von den Kirchenchören der Pfarrei St. Oranna in der Kirche St. Martin in Berus mitgestaltet wird. Anschließend ist der Frühschoppen, bei dem unter anderem Weißwurst und Brezeln angeboten werden. Um 15 Uhr findet der Apfelkuchenwettbewerb des Landkreises statt, bei dem die Apfelkuchen-Königin von Berus gekürt wird. Ab 16 Uhr spielen die Beruser Dorfmusikanten zur Unterhaltung auf.

Am Montag, dem eigentlichen Orannatag setzen sich die Pilgerprozessionen aus Altforweiler (8.45 Uhr ab Kirche) Berus (9 Uhr ab Kreuzkapelle), Felsberg (8.30 Uhr ab Straße Zum Sender) und Bisten (8 Uhr ab Kirche) in Bewegung. Ab 10 Uhr findet am Freialtar in St. Oranna die Pilgermesse statt. Die Festpredigt hält Kaplan Tristan Häcker, Überherrn. Es stehen hier zirka 500 Sitzplätze zur Verfügung. Danach wird am Haus Bergfried das gemeinsame Mittagessen serviert. Zur Unterhaltung spielen die Überherrner Musikanten. Um 15 Uhr findet in der St. Oranna-Kapelle eine Andacht zu Ehren der Heiligen Oranna mit sakramentalem Segen statt.

Am Kirmesdienstag beginnt das bunte Kirmestreiben vor dem Haus Bergfried um 16 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind schon vorher geöffnet. Der traditionelle Kirmesumzug setzt sich um 17 Uhr ab Ittersdorfer Straße in Bewegung. Angeführt von der Freiwilligen Feuerwehr Berus und der Marching Band aus Völklingen folgen zahlreiche Motivwagen und Fußgruppen der ortsansässigen und befreundeten Vereine und Gruppen aus den Nachbarorten. Im Anschluss ab etwa 18.30 Uhr sorgt DJ „Maik“ auf der Bühne vor dem Haus Bergfried für Partystimmung.