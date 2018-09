Felsberg feiert Kirmes mit Umzug und Prozession

Der Sonntag ist Familientag und startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr gibt es Musik, ab 14 Uhr Kinderprogramm mit Schminken und Bastelangeboten sowie einem Malwettbewerb. Gegen 16.30 Uhr startet eine Vorführungen der Kempo-Kai-Truppe aus Felsberg. Ab 18 Uhr spielt die Partyband Dauerbrenner. Am Montag beginnt um 8.45 Uhr eine Prozession nach St. Oranna/Berus in Oberfelsberg. Um 10 Uhr folgt ein Festhochamt am Freialtar zu Ehren der heiligen Oranna. Ab 11 Uhr gibt es ein Bayerisches Frühstück im Dorfzentrum. Die Prämierung des Malwettbewerbs erfolgt um 18 Uhr; danach sorgt Melanie wieder für Musik. Um 19 Uhr beginnt die Beerdigung des Kirwenhannes.