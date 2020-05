Saarlouiser Haushalt 2020 : Wie gewonnen, so zerronnen

Wie gewonnen, so zerronnen

Saarlouis Ein Rekord-Defizit von 14 Millionen Euro klafft im Haushalt der Stadt Saarlouis für 2020. Trotzdem setzen die Ratsfraktionen Akzente.

Wie gewonnen so zerronnen, sagt eine Redensart. Das fühlen derzeit auch die Haushälter des Stadt Saarlouis. Sie waren auf einem so guten Weg, weil die Wirtschaft boomte und der Industriestadt Saarlouis Geld in die Kassen spülte. Da ließen sich Schulden schnell verringern. Ein Blick auf die Prognosen 2021 lässt indes ahnen, dass das dicke Ende für die Bürger noch kommt.