Corona im Kreis Saarlouis : Keine neuen Infektionen am Wochenende gemeldet

Kreis Saarlouis Gute Nachrichten aus dem Kreis Saarlouis: Es gab weder Samstag noch Sonntag neue Infektionen mit Corona.

Es gibt keine weiteren Corona-Infektionen im Kreis Saarlouis an diesem Wochenende. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt, wurden weder am Samstag noch am Sonntag neue Fälle entdeckt. Die Zahl der bisher gemeldeten Corona-Fälle im Kreis bleibt demnach bei 530. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie bleibt bei 21.

Gleichzeitig sinkt die Zahl der aktiv Infizierten auf den niedrigsten Stand seit Anfang März. Am Samstag galten insgesamt 455 Personen im Kreis als wieder genesen, am Sonntag stieg die Zahl auf 489 Personen.

Das Covid-19 Testzentrum in Dillingen an der Sporthalle West (Konrad-Adenauer-Allee) ging am Freitag außer Betrieb. Ab Montag, 18. Mai, übernimmt die Betreuung von Infekt-Patienten und Abstrichen die Corona-Praxis in Saarwellingen. Symptomatische Patienten mit einer Überweisung zur Testung können nach telefonischer Absprache dort vorstellig werden.