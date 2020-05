Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik : 45 000 Euro für Ideenwettbewerb zu Großem Markt in Saarlouis

Der Mittelpunkt von Saarlouuis soll mehr Anzuehungskraft entwickeln. Für Ideen dazu bewilligte der Stadtrat jetzt die Mittel. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Trotz des prognostizierten massiven Defizits haben die Fraktionen im Stadtrat Saarlouis zahlreiche zusätzliche Anträge zum Haushalt gestellt. Das kostet viel Geld, soll aber verhindern, dass es in vitalen Bereichen der Stadt zum Stillstand kommt.

„Wir waren auf einem guten Weg“, resümierte Oberbürgermeister Peter Demmer auf der Haushaltssitzung des Stadtrates am Dienstagabend. Aufgrund der Corona-Lage fand die Ratssitzung unter strengen Hygiene- und Abstandsauflagen im Theater am Ring statt. Und so ist es denn auch die Krise, die „wie eine Bombe“ einschlug, so der Verwaltungschef der Kreisstadt weiter.

Vor Corona gab es Licht am Ende des Tunnels: Saarlandpakt, stabile Steuereinnamen und auch mit dem Lisdorfer Berg sei es vorangegangen. Dann kam Corona. „Die Steuereinnahmen sind eingebrochen. Pachten und Mieten fallen bis auf weiteres aus“, stellt Demmer fest. „Ich habe auch vor Corona schon gesagt, dass Sparen oberste Priorität hat, aber sparen allein wird uns nicht mehr helfen!“

Ohne finanzielle Hilfe von Bund und Land sehe es schlecht aus: „Es geht für die Kommunen ums Überleben!“

Trotz des im neuen Haushalt für 2020 erwarteten Defizits von 14 Millionen Euro setzten die Fraktionen im Rat mit ihren Anträgen in der Sitzung eigene Akzente.

Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP konnte sich mit der SPD-Opposition auf einen gemeinsamen Antrag zum Haushalt einigen. Darin ging es nicht nur um Schadensbegrenzung, sondern auch um den Blick nach vorne. Unter anderem werden demnach 150 00 Euro für eine umfassende Mobilitätsplanung im Bereich der Kernstadt sowie des Inneren Rings und seiner Zufahrtsstraßen im Haushalt eingestellt. Dabei soll besonders die Anbindung des Großen Marktes an den ÖPNV (Öffentlichen Personennahverkehr), die Führung des Inneren Rings als Einbahnstraße und Gewinnung von Raum für Radverkehr, Fußgänger und Parkflächen geprüft werden. Ebenso soll die E-Mobilität und der Einsatz smarter Technologien weiter vorangetrieben werden.

Insgesamt 22 Punkte umfasste der gemeinsame Antrag der Koalition mit der SPD - summa summarum deutlich über 500 000 Euro an Haushaltsmitteln -, der unter anderem eine engere Zusammenarbeit von Stadtmarketinggesellschaft, dem Verband und jeweiligen Ortsinteressenvereinen vorsieht. 5000 Euro sollen für ein entsprechendes Gutachten in den Haushalt eingestellt werden. „Gerade in der unmittelbaren Nach-Corona-Zeit wird es von großer Bedeutung sein, dass Stadt und Gewerbetreibende noch enger zusammenrücken“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag.

Für die Förderung junger Unternehmen und die Einrichtung eines Gründerzentrums sollen weitere 5000 Euro bereitgestellt werden. Für Digitalisierung soll eine Smart-City GmbH gemeinsam mit den Stadtwerken eingerichtet werden: 5000 Euro. 45 000 Euro sollen für einen Ideenwettbewerb zur Attraktivitätssteigerung des Großen Marktes eingestellt werden. Für das Ortszentrum Roden sollen unter Einbeziehung des Förderprogramms „Soziale Stadt“ 110 000 Euro im Haushalt bereit gestellt werden. 50 000 Euro sollen für den Ausbau der Radwege und Radinfrastruktur eingestellt werden und weiter 50 000 Euro für die Planung eines Radverkehrskonzepts.

Weitere Punkte sind 12 000 Euro für die Anschaffung von zwei Elektro-Lastenfahrräder für den NBS, 15 000 Euro für ein Brunnenkonzept und nochmal 15 000 Euro für eine zweite Wasserfontaine im Saaraltarm.

Der Einzelantrag der SPD auf die Einrichtung eines Corona-Fonds für sport- und kulturtreibende Vereine in Höhe von 60 000 Euro lehnte die Koalition hingegen ab. Raphael Schäfer, CDU-Fraktionsvorsitzender, wies darauf hin, dass das Land derzeit an einem solchen Fonds arbeite, außerdem werde die Kommunalaufsicht ein solche freiwillige Ausgabe wohl nicht genehmigen. Der SPD-Antrag auf Planung und Einrichtung eines Lehrpfades am Taffingsweiher (3000 Euro) und 50 000 Euro für die Wiederherrichtung des Fraulauterner Spielplatzes neben dem Forellenhof fand ebenfalls keine Mehrheit im Rat.

Ebenfalls keine Chance hatten die Anträge der AfD-Fraktion auf Austausch der öffentlichen Abfallbehälter durch großvolumige vogelsichere Abfallbehälter und die Anschaffung von Solar-Müllpressen, insgesamt 35 000 Euro.

Kritik gab es von Altomaro Locurcio (FWG) am Ablauf der Haushaltsberatungen. Er kritisierte, dass die Tagesordungspunkte zum Entwurf des Stellenplanes, der Forstwirtschaftsplan 2020 und der Erlass der Haushaltssatzung 2020 sowie die Fortschreibung des Investitionsplanes 2019 bis 2023 nicht getrennt beraten und zur Abstimmung gestellt wurden. Die Zusammenlegung der drei Tagesordnungspunkte und die Einzelabstimmung im Anschluss daran, sei, so Locurcio gegen das KSVG (Kommunalselbstverwaltungsgesetz), was er von der Kommunalaufsicht prüfen lassen werde.