Ein Verkehrsteilnehmer hat am Samstag, 8. Dezember, der Polizei mitgeteilt, er habe einen silbernen Pkw beobachtet, der in Schlangenlinien in der Wendelstraße in Wadgassen geführt worden sei. Es sei sogar mehrfach in den Gegenverkehr gekommen, ohne jedoch konkret jemanden gefährdet zu haben. Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 42 Jahre alter Mann, konnte nach Angaben der Polizei im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille, was zur Entnahme einer Blutprobe führte. Des Weiteren konnte der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Ebenfalls am Samstag, 8. Dezember, beobachteten Zeugen gegen 23.10 Uhr, wie ein silberner Citroen mit französischen Kennzeichen in der Hauptstraße in Überherrn gegen einen Pfosten fuhr und diesen beschädigte. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr noch zirka fünf Kilometer weiter in Richtung Wadgassen-Differten, bis er sein Fahrzeug anhielt. Der Mitteiler und ein weiterer Zeuge hielten den Beschuldigten, ein 47-jähriger Mann, dort bis zum Eintreffen der Polizei auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Ein am Pkw des Beschuldigten vorgefundener Schaden an der Beifahrerseite, in einer Höhe von 41 bis 81 Zentimeter, konnte bislang keinem Unfall zugeordnet werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen vorliegender Trunkenheitsfahrt ein weiterer Verkehrsunfall verursacht wurde, von welchem die Polizei bislang keine Kenntnis hat.

Ebenfalls am Samstag, 8. Dezember, gegen 23.35 Uhr, kollidiert ein alkoholisierter Pkw Fahrer, männlich, 63 Jahre, in der Lindenstraße in Saarlouis, mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Am Sonntag, 9. Dezember, gegen 4.20 Uhr, wurde ein Pkw-Fahrer in der Schwarzenholzer Straße in Schwalbach-Hülzweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der männliche 18-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand und das Kennzeichen nicht auf das mitgeführte Fahrzeug verausgabt war.

Bei entsprechenden Feststellungen oder Hinweisen Info an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer. (0 68 31) 90 10.