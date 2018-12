„Die Stimmung ist einfach nur mega“, jubelte Raphael Schäfer, CDU-Landtagsabgeordneter aus Saarlouis, Minuten nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Bundesvorsitzenden der CDU in Hamburg. Nicht nur er war hin und weg: auch die anderen sechs stimmberechtigten Mitglieder der CDU-Delegation aus dem Kreis Saarlouis. Wie man auf dem Foto sieht, bei dem sie den Ehemann von AKK, Helmut Karrenbauer (Dritter von rechts), in ihre Mitte nahmen. we/ Foto: R. Schäfer

(we)