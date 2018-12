später lesen Ausstellungen Ich erzähl dir eine Geschichte Teilen

Texte des argentinischen Autors Jorge Bucay liest am Sonntag, 9. Dezember, 16 Uhr, Luise Reifrath im Keramik-Atelier von Hilla Koch-Neumann in Saarlouis Beaumarais (Hauptstraße 136). Den Rahmen für die Lesung bietet die 37. Werkstatt-Ausstellung in dem Atelier. red