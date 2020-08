Live-Musik in Saarlouis : Kulturamt präsentiert Chansons auf der Vauban-Insel

Live-Musik in Saarlouis

Saarlouis Chansons live singt Noël Walterthum auf der Vauban-Insel.

Ein Konzert mit Noël Walterthum veranstaltet das Kulturamt Saarlouis am Sonntag, 16. August, um 18 Uhr auf der Vauban-Insel im Rahmen der 8. Saarlouiser Festungstage. Mit dabei sind Jean-Marc Letullier (Gitarre und Gesang) und Bernd Wegener (Drums). Der Eintritt ist frei.

Noël Walterthum aus Lothringen ist seit Jahrzehnten ein beliebter und bekannter Chansonier. Mehr als 90 Chansons auf insgesamt acht CDs hat er mittlerweile veröffentlicht. Dabei geht es um die kleinen Dinge des Lebens, die alle berühren, aber auch um die große Liebe. Wer die französische Sprache nicht versteht, versteht dennoch, um was es in den Liedern geht, erklärt der Chansonier. Walterthums Musik ist eine Hommage an Gilbert Bécaud, Georges Moustaki und Joe Dassin. Die Gastronomie auf der Vaubaninsel ist bereits ab elf Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.