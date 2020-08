Konzert vor 13 000 Menschen geplant : „Renaissance der Live-Musik“? Oder „schlicht verantwortungslos“?

Düsseldorf Die von Corona hart getroffene Konzert-Branche will zum Befreiungsschlag ausholen – mit einer Show vor 13 000 Zuschauern. Es gibt viele Bedenken.

Das Getöse ist schon vor dem ersten Ton ziemlich laut: Ein in Düsseldorf geplantes Konzert mit 13 000 Zuschauern hat zu massiven Verstimmungen zwischen Stadt und Land geführt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zweifelt öffentlich an der rechtlichen Grundlage. „Konzept und Genehmigung sind jedenfalls nicht mit dem Land abgestimmt, und ich habe begründete Zweifel an der rechtlichen Grundlage“, erklärte er. Sein Ministerium habe das örtliche Gesundheitsamt angewiesen, „die Rechtsgrundlage für diese Genehmigungsentscheidung darzustellen“.