Webinar für Frauen : Frauennetzwerk Saarlouis informiert: „Souverän umgehen mit Angriffen“

Alexandria Ocasio-Cortez, Politikerin der Demokratischen Partei in den USA und Abgeordnete im Repräsentantenhaus für New York, wies kürzlich eine Entschuldigung des republikanischen Gesetzgebers Yoho zurück, der sie eine «f---ing b--ch» genannt hatte und forderte gemeinsam mit anderen Demokraten vor dem Plenum des Repräsentantenhauses ein Ende der sexistischen Kultur und des «Akzeptierens von Gewalt und gewalttätiger Sprache gegen Frauen». Foto: dpa Foto: dpa/Sg

Saarlouis Ein Webinar plant das Frauennetzwerk Saarlouis: „Souverän umgehen mit Angriffen – Gelassenheit und einfache Techniken in besonderen Situationen“ ist der Titel des Online-Workshops für Frauen.

Das Webinar findet am Dienstag, 25. August, und Donnerstag, 27. August, jeweils 17.30 bis 20 Uhr statt.Der Zutritt zum virtuellen Veranstaltungsraum wird am ersten Tag ab 17 Uhr möglich sein, so dass auch noch letzte technische Fragen geklärt werden können und am zweiten Tag ab 17.15 Uhr. Die Leitung hat Marion Bredebusch, Inhaberin des Bredebusch Instituts für Kommunikation und Kompetenz in Saarbrücken. Die Teilnahme an dem Seminar ist kostenlos.