Kultur in Blieskastel : Live-Musik im Biergarten der „Pilgerrast“

In der Blieskasteler Gaststätte „Alt Schmidd“, der dazugehörigen Event-Scheune und in der „Pilgerrast“ auf dem Klosterberg startet der sieben- bis achtteilige „Event- und Kultursommer“. Zum Auftakt spielt am Freitag, 7. August, um 18 Uhr im Biergarten der „Pilgerrast“ der Lautzkircher Entertainer Günter Leidinger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken