Zusammen Radfahren : Gemeinsame Feierabend-Radtouren ab Saarlouis

Saarlouis Ein Clubtreffen und gemeinsame Radtouren bietet der ADFC Saarlouis.

Zum offenen Clubtreffen lädt der Kreisverband Saarlouis des ADFC alle Radler ein, am Donnerstag, 13. August, ab 18 Uhr, in Saarlouis, im Komm-Kultur, Luxemburger Ring 8. Die Treffen sind jeweils am zweiten Donnerstag im Monat, ab 18 Uhr. Kontakt: Hermann Manfredini, Tel. (0 68 34) 4 76 13.

Neue Feierabend-Touren ab Saarlouis bietet der ADFC außerdem an: Am Mittwoch, 12. und 19. August, startet der Tourenleiter Robert Biehl um 17 Uhr am Kleinen Markt in Saarlouis zur Feierabendtour. Etwa 30 bis 40 Kilometer fahren die erfahrenen ADFC-Tourenleiter und passen die Tour den Mitradelnden an. Mal auf Waldwegen, mal auf Straßen, mit MTB, Trekking-Rad oder auch E-Bike. Aufgrund der Corona-Beschränkungen bittet der ADFC um eine Anmeldung bei Robert Biehl, Tel. (01 57) 86 93 04 72.