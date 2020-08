Am Montag keine neuen Corona-Fälle im Kreis gemeldet

Testen, testen, testen lautet derzeit die Devise in vielen Ländern. Foto: dpa/Britta Pedersen

Saarlouis Zahl der Infizierten und der Genesenen im Kreis Saarlouis bleibt stabil.

Im Kreis Saarlouis sind am Montag keine neuen Fälle von Corona-Infektion gemeldet worden. Das teilte der Landkreis Saarlouis mit. Er gab die Zahl der von Corona genesenen Menschen im Kreis mit 539 an. Auch diese Zahl ist unverändert. Saarlandweit wurden am Montag fünf neue Fälle gemeldet, es sind jetzt 2856 registrierte Corona-Infizierte.