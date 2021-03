Die Corona-Zahlen vom Donnerstag : Corona-Fall an Nikolaus-Groß-Schule in Lebach

Corona-Fall an Nikolaus-Groß-Schule in Lebach

Saarlouis Die Corona-Zahlen im Landkreis Saarlouis sinken weiter, aber langsam. Nach Mitteilung des Gesundheitsamtes gab es am Donnerstag 17 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht auf 55,58 zurückgegangen.

Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt, gab es an der Nikolaus-Groß-Schule in Lebach einen positiven Test, 14 Personen wurden in Quarantäne geschickt. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis insgesamt 6100 Menschen infiziert. 5750 davon gelten als genesen. 136 sind an oder mit Covid-19 gestorben.