Debatte in Saarlouis : Wurstbude: Grüne Jugend Saarlouis enttäuscht über CDU-Umfrage

Saarlouis De Grüne Jugend Saarlouis äußert sich zur Wurstbuden-Diskussion.

Streit um Wurstbude in Saarlouis : Am Großen Markt geht’s wieder um die Wurst

Dies hatte Schäfer darauf bezogen, dass sich bei der Umfrage viele Nutzer beteiligt hatten, die nicht aus Saarlouis und der nahen Umgebung kommen. Hierfür fordert die Grüne Jugend wiederum einen Beleg, dessen ungeachtet sei Saarlouis auch „Einpendlerstadt“. Gerade die vielen Schüler in Saarlouis bräuchten „schon wegen der fehlenden Diversität an vegetarischen/veganen Speisen in den Schulen“ eine Alternative, betont Gilzendegen. Er findet: „Es wächst eine neue Generation heran, die die ethisch-moralischen Fragen in der Ernährung hinterfragt – und dabei ist die Blockadehaltung der CDU ein Festhalten an vermeintlichen Traditionen.“