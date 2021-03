Streit um Wurstbude in Saarlouis : Am Großen Markt geht’s wieder um die Wurst

Saarlouis Am Großen Markt ist eine der legendären Imbissbuden zu verpachten. Die Bewerber stehen Schlange. Die Frage ist: Gibt’s Veganes oder Rostwurst?

Eigentlich nur eine simple Frage, sollte man meinen, aber die schlägt gerade ziemliche Wellen in Saarlouis: Nach fast 38 Jahren hat das Rostwurstbuden-Urgestein „Schwaggis schneller Imbiss“ am Großen Markt aufgehört – wer wird nun der Nachfolger?

Doch an dieser Frage scheiden sich die Geister, einmal mehr, denn nicht zum ersten Mal entbrennt die Diskussion um die (inhaltliche, will sagen kulinarische) Gestaltung der Buden, aber auch heftiger als erwartet: Anlass für eine breite Diskussion war ein Facebook-Post der CDU Saarlouis auf ihrer Seite „Saarlouis im Herzen“, verbunden mit der polarisierenden Frage: Was soll in der Bude künftig verkauft werden, Rostwurst oder Veganes? Die fast 1000 Reaktionen darauf überraschten auch den CDU-Fraktionschef im Stadtrat, Raphael Schäfer: „Hier ist uns nochmal die zentrale Bedeutung dieser Buden klar geworden.“ Die „super große Resonanz“ online mit vielen Vorschlägen, die zum Teil aber auch in Lagerkämpfe „zwischen Veggies und Fleischessern“ mündete, habe für die CDU schon ein Meinungsbild gezeigt: „Die Saarlouiser wollen aus unserer Sicht wieder eine Wurstbude.“ Ein durchmischtes Angebot sei inzwischen gegenüber früheren Zeiten vorhanden. Die Frage sei nun offen, betont Schäfer, verrät aber schon, dass der Großteil seiner Fraktion seine Ansicht teile – innerhalb der schwarz-grünen Koalition im Stadtrat sei das eher nicht der Fall.