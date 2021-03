Aktuelle Corona-Zahlen aus dem Landkreis Neunkirchen : 17 Neuinfektionen und ein Todesfall

Kreis Neunkirchen Die Zahl der bekannten Mutationsfälle erhöhte sich um sechs auf 66.

Der Kreis Neunkirchen meldet für Donnerstag, 4. März, 17 Corona-Neuinfektionen – plus 13 in Neunkirchen, plus 1 in Illingen, plus 1 in Merchweiler, plus 1 in Schiffweiler, plus 1 in Spiesen-Elversberg. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um eins auf nun 92.