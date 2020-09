Polizei Saarlouis sucht Autofahrerin : 14-jährige Radfahrerin von weißem Kleinwagen leicht verletzt

Saarlouis Die Frau ist etwa 45 Jahre alt, schlank und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Sie hat kurze schwarze Haare, trug eine Brille und spricht in saarländischem Dialekt.

Bei einem Unfall in der Metzer Straße in Saarlouis ist am vergangenen Mittwoch eine 14-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei Saarlouis erst jetzt mitteilt, hatte die Fahrerin eines weißen Kleinwagens mit Saarlouiser Kreiskennzeichen das Mädchen übersehen. Die junge Radlerin war auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als die Fahrerin in die Einfahrt der Firma Jager und Rath abbog. Das Mädchen musste mit seinem Fahrrad derart stark abbremsen, dass es über die Lenkstange flog und zu Boden stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto ist es nicht gekommen. Die Fahrerin erkundigte sich bei dem Mädchen nach dessen Befinden. Nachdem die Radfahrerin jedoch Hilfe ablehnte und erklärte, dass nichts Schlimmes geschehen sei, fuhr die Autofahrerin Richtung Stadtmitte weiter.