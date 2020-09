Kreis Trier-Saarburg : Fußgängerin (43) von Auto angefahren und schwer verletzt - Fahrer flieht

Hermeskeil Schwerer Unfall mit Fahrerflucht in Hermeskeil: Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Fußgängerin ist am späten Sonntagabend in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin sei anschließend in Richtung Trier geflüchtet, teilte die Polizei mit. Das 43 Jahre alte Unfallopfer habe in der Innenstadt eine Straße überquert, als es von dem abbiegenden Fahrzeug gerammt worden sei. Die Frau stürzte daraufhin und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.