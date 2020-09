Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Waldbrand am Donnerstag : Wehr muss nochmal in Taben-Rodt löschen

Die Feuerwehrleute rückten erneut an, um Glutnester zu bekämpfen. Foto: Wilfried Hoffmann

Taben-Rodt Der Waldbrand bei Taben-Rodt, der am Donnerstag bereits die Einsatzkräfte in Atem hielt, führte am Samstag zu einem weiteren Einsatz der Feuerwehr. Gegen 7.30 Uhr wurde die Leitstelle Trier an diesem Tag erneut alarmiert.