Fotografie : Öffentliche Führung durch Robert-Capa-Ausstellung

Saarlouis Die Ludwig Galerie Saarlouis zeigt derzeit die Ausstellung „Das Werk von Robert Capa und sein Wirken an der Saar“.

Eine öffentliche, kostenlose Führung durch die Ausstellung „Das Werk von Robert Capa und sein Wirken an der Saar“ beginnt am kommenden Sonntag, 27. September, um 15 Uhr, in der Ludwig Galerie Saarlouis.