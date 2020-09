Alkohol am Lenker : Mit fast zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs: Gericht bestätigt Radfahrverbot

Neustadt Für Radfahrer gilt das gleiche wie für Autofahrer. Wer mit zu viel Alkohol im Blut erwischt wird, der muss zum psychlogischen Test. Wer dort nicht hingeht, der riskiert ein Fahrverbot. Er muss zukünftig zu Fuß gehen oder sich von anderen fahren lassen.

Der Betroffene wohnt in der Stadt Landau. Zeugen hatten bei der Polizei gemeldet, dass er am 27. Mai 2018 um 20.00 Uhr in Landau mit dem Fahrrad in auffälliger Weise gefahren sei. Beim Eintreffen der Polizei schob der Kläger das Fahrrad. Ein freiwilliger Atemalkoholtest lag bei 1,73 Promille Alkohol im Blut. Der Mann willigte in eine Blutprobe ein und gab an, drei bis vier Weinschorlen getrunken zu haben. Nach den Feststellungen des Arztes stand er unter sehr starker Beeinflussung durch Alkohol. Die Blutprobe von 22.03 Uhr ergab eine Blutalkoholkonzentration in Höhe von 2,21 Promille. Daraufhin wurde der Mann vom zuständigen Amtsgericht per rechtskräftigem Strafbefehl vom 13. Juli 2018 wegen einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verurteilt.