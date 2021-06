Sportgymnastik : Unverhofft auf die ganz große Bühne

Rehlingen/Merzig/Dortmund Anna Spanier vom TV Rehlingen erhielt nur wenige Tage vor dem Wettkampf einen Anruf, dass sie bei der deutschen Meisterschaft starten darf. Dann wurde es turbulent.

Es war ganz knapp: Um nur 0,05 Punkte verpasste Sportgymnastin Anna Spanier in der Qualifikation im Mai das Ticket zur deutschen Meisterschaft. Umso größer war die Freude, als dann der Anruf kam, dass sie nachgerückt ist und doch für den TV Rehlingen an den Start gehen darf. Es wurden turbulente Tage. „Montags kam der Anruf, dass ich am Donnerstag starten darf“, erzählt die 19-Jährige aus Merzig. „Ich habe mich sehr darüber gefreut. Dienstags war ich noch einmal im Training, am Mittwoch ging es dann nach einer Klausur direkt nach Dortmund“, erzählt Anna.