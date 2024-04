Blaulicht Polizei sucht nach Zeugen für Nötigung

Reisbach · Durch sein Überholmanöver hat ein Autofahrer am Donnerstag in Reisbach gegen 10.05 Uhr, in der Straße Am Matzenberg andere gefährdet und genötigt.

12.04.2024 , 18:39 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für eine Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr in Reisbach (Symbolfoto). Foto: dpa/Soeren Stache