Eindeutiges Wähler-Votum : Joshua Pawlak als Bürgermeister von Rehlingen-Siersburg gewählt

Update Rehlingen-Siersburg Die Wähler in Rehlingen-Siersburg haben entschieden. Nach Auszählung der 17 Wahlbezirke steht fest: Joshua Pawlak wird der neue Bürgermeister der Gemeinde. Der SPD-Kandidat konnte 75,04 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Pawlak folgt damit auf den vorherigen Verwaltungschef Ralf Collmann (parteilos), der im Januar nach nur knapp zwei Jahren im Amt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand entlassen werden musste.

Zwischen 8 und 18 Uhr hatten an diesem Sonntag rund 12 000 Wahlberechtigte die Möglichkeit, ihre Stimme für einen der beiden Kandidaten in einem der 17 Wahllokale in der Gemeinde abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag nach bisherigen Angaben der Gemeindeverwaltung bei 61,22 Prozent.