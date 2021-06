Deutsche Meisterschaft : Saar-05-Leichtathleten kämpfen um Meister-Titel

Saarbrücken Laura Müller, Abigail Adjei, Lea Halmans und Fabio Hessling starten bei der deutschen Meisterschaft in Braunschweig.

Bei den deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U 18 am Samstag und Sonntag, 30. Juli und 1. August, in Rostock wird Maja Schorr dabei sein. Die Leichtathletin vom SV Saar 05 Saarbrücken wird über 400 Meter an den Start gehen. Auf der 800-Meter-Strecke hat sie bei einer Lauf-Gala in Pfungstadt eine persönliche Bestleitung aufgestellt. Sie belegte den zweiten Platz hinter Tina Miletic von der LG Filstal, die 2:10,76 Minuten benötigte. Maja Schorr verbesserte bei dem Rennen ihre Bestleistung von 2:15,45 auf 2:10,79 Minuten. Sie liegt damit in der Deutschen Bestenliste der U 18 auf Rang vier, teilt ihr Verein mit.