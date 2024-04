„Das ist eine Spielwiese der Politik“ Bürgerrat Ernährung – Teilnehmerin aus Siersburg äußert Kritik

Bundesweit soll an allen Kindergärten und Schulen kostenfreies und gesundes Mittagessen angeboten werden – so lautet die wichtigste Empfehlung des Bürgerrates Ernährung, der in den vergangenen Monaten in Berlin zusammengekommen ist und eine Grundlage für neue Gesetze im Bereich Ernährung schaffen könnte. 20 000 Bürger der Bundesrepublik hat der Deutsche Bundestag dafür per Zufall angefragt. Insgesamt 160 Personen, vom Schüler bis zum Pensionär, haben letztendlich an dem Projekt teilgenommen und sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, bevor sie ihre Empfehlungen dem Bundestag überreicht haben.