Rehlingen Gemeinde investiert über 400 000 Euro in Bungertstadion

In den letzten fünf Jahren hat die Gemeinde 270 000 Euro in die Instandhaltung des Stadions investiert und plant nun weitere wichtige Investitionen, darunter die Sanierung der Laufbahn für 12 000 Euro, sowie Maßnahmen im Bereich des Speerwurfs und des Hammerwurfs für rund 10 000 Euro.

Besonders hervorzuheben ist jedoch die geplante Erweiterung der Tribüne, in die mit Unterstützung des Innenministeriums rund 120 000 Euro investiert werden. „Die Maßnahme der Tribünenerweiterung wird es uns ermöglichen, noch mehr Menschen zu unseren sportlichen Veranstaltungen zu bringen und die Attraktivität des Bungertstadions weiter zu steigern sowie die Infrastruktur nachhaltig zu verbessern. Das Bungertstadion ist und bleibt ein Symbol für die Werte des Sports und der Zusammengehörigkeit in und über die Grenzen Rehlingen-Siersburgs hinaus“, betont Bürgermeister Joshua Pawlak.