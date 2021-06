Zeugin alarmiert Polizei : Mann läuft mit Schusswaffe durch Rehlingen-Siersburg

Rehlingen-Siersburg Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen jungen Mann, der mit nacktem Oberkörper unterwegs war.

(red) Sie habe in der Mittelstraße eine Person gesehen, die eine Schusswaffe in der Hand hielt und mit nacktem Oberkörper die Straße entlang ging – dies hat am späten Freitagabend eine Autofahrerin, die gegen 23.32 Uhr in Rehlingen unterwegs war, der Polizei in Saarlouis gemeldet.