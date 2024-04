Rehlingen-Siersburg 1999 eröffnete das Siersburger Fotostudio

Bruno Dewald ist Fotograf aus Leidenschaft. „Meine erste Kamera bekam ich zur Kommunion geschenkt, und mein Onkel hatte ein Labor, in dem wir die Bilder entwickelt haben“, erinnert sich der gebürtige Sulzbacher. Dennoch studierte er nach dem Abitur zunächst einmal Informatik, noch heute kommt er mit einigen seiner ehemaligen Kommilitonen einmal im Jahr zusammen, wobei immer ein anderer im Wechsel diese Treffen organisiert. Mitte der 1980er-Jahre entschloss sich Dewald dann, sein Hobby zum Beruf zu machen. In Trier begann er eine Ausbildung zum Fotografen, legte 1991 erfolgreich die Meisterprüfung ab und machte sich 1994 selbstständig: Er eröffnete ein Geschäft in Überherrn, das aber seit November vergangenen Jahres geschlossen ist (die SZ berichtete).