Leichnam aus der Saar bei Rehlingen geborgen : Helfer können Mann nicht mehr retten

Rehlingen/Beckingen Ein Spaziergänger hatte zuvor den Mann davon abgehalten, sich von der Staustufe in den Fluss zu stürzen.

Großeinsatz für Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei am Samstagmittag an der Staustufe Rehlingen/Beckingen! „Person in der Saar“ hieß kurz vor 10 Uhr die alarmierende Meldung der Einsatzzentrale auf dem Winterberg, die daraufhin starke Kräfte von Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst im Marsch setzte.