Deutsche U23-Meisterschaft : Medaillenchancen für Saar-05-Athleten in Koblenz

Medaillenchancen für Saar-05-Athleten in Koblenz

Hammerwerfer Fabio Hessling vom SV Saar 05 Saarbrücken geht mit 68,37 Metern als Nummer eins der Meldeliste in die deutsche U 23-Meisterschaft. Foto: imago images/Chai v.d. Laage/imago sport

Saarbrücken Die Saarbrücker Fabio Hessling und Lea Halmans gehen als deutsche Nummer eins in die nationale U 23-Meisterschaft.

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklasse U 23, die an diesem Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juni, in Koblenz stattfinden, stehen sieben Saarländer auf der Meldeliste. Betrachtet man die Vorleistungen, so kann man vier von ihnen zumindest eine Medaille zutrauen, teilt der Saarländische Leichtathletik-Bund (SLB) mit.