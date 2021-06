Naturschutz : Der ASV Hemmersdorf will den Klimawandel an der Nied bekämpfen

Die Nied bei Hemmersdorf: Auch wenn man ihn nicht auf den ersten Blick sieht, der Klimawandel ist auch hier schon spürbar. Foto: Nicole Bastong

Hemmersdorf Die globale Erwärmung können die Angler hier nicht aufhalten – negative Auswirkungen auf das heimische Gewässer allerdings schon.

Idyllisch plätschert die Nied an diesem sonnigen, heißen Nachmittag bei Hemmersdorf in ihrem Bett, Libellen fliegen, das Wasser glitzert einladend kühl – und hier soll der weltweite Klimawandel erkennbar sein? Allerdings, findet Dr. Thomas Sigl, Gewässerwart beim ASV „Mittlere Nied“ Hemmersdorf, denn das Wasser wird immer wärmer und das hat Folgen. Sigl leitet das Projekt „Naturnahe Fließgewässerunterhaltung als Maßnahme gegen die Folgen des Klimawandels“, das die unmittelbaren negativen Auswirkungen der steigenden Temperaturen direkt vor der Haustür bekämpfen will.

„Steigende Temperaturen und Trockenphasen sind in den letzten Jahren auch zunehmend an unserem Hausgewässer, der Nied bei Hemmersdorf, zu beobachten. Nach unserer Einschätzung handelt es sich hierbei um Folgen des Klimawandels“, erläutert Sigl. Chemisch-physikalische Wasseruntersuchungen zeigten im Sommer auffällig hohe Wassertemperaturen bis zuletzt im August 2020 sogar 25 Grad Celsius. „Diese Werte sind bekanntermaßen für viele Fischarten, insbesondere für Salmoniden, vor allem für die Brut, als ungünstig einzustufen“, erklärt Sigl, der kein Biologe, sondern Arzt ist und sich als Hobby-Fischer in den vergangenen Jahren sehr mit der Thematik befasst hat. Zudem wachsen im wärmeren Wasser mehr Algen, was sich vielerorts etwa auf Steinen beobachten lässt.

Info Die Nied ist ein beliebtes Ziel für Angler Die Nied wurde ursprünglich von den Uferanliegern, denen allein dieses Recht zustand, befischt. Um die Jahrhundertwende wurde der saarländische Teil der Nied in drei Fischereibezirke aufgeteilt: Siersburg (mit Eimersdorf und Rehlingen), Hemmersdorf und Niedaltdorf. Fast 1000 Angler sind dort aktiv. Der ASV Hemmersdorf wurde 1930 gegründet. Er hat heute rund 250 Mitglieder. Die 1976 gegründete Jugendgruppe wird ab Sommer 2021 je nach Infektionsgeschehen wieder betrieben. Dank der Besatzmaßnahmen besteht aktuell ein ausgeglichener Friedfischbestand. Die nicht eingesetzten Fischarten, wie Barbe, Döbel, Hecht, sind ausreichend vorhanden. Die vom Aussterben bedrohten Fischarten (Rote Liste) wie Gründling und Elritze sind heimisch. Auf Empfehlung von Fischereifachleuten wurden im Jahre 1990 erstmalig Bachforellen eingebracht, später Äschensetzlinge. Seit 1984 wird die Wasserqualität jährlich durch mehrere Kontrollen analysiert.

Zum einen sind die zunehmend heißen und trockenen Sommer Grund für die Erwärmung, zum zweiten ist aber auch der Baumbestand an der Nied überaltert und bricht zum Teil weg – es gibt immer weniger Schatten. „Große, im Wasser wurzelnde Erlen und Weiden können wir vereinzelt noch an unserem Streckenabschnitt als Fischunterstände ausmachen“, meint Sigl, „aber die Nied ist zu großen Teilen von Menschenhand verändert.“ An einer selten gewordenen Flatterulme zeigt Sigl, dass deren dicke Wurzeln im Flachwasser kleine Kiesbänke entstehen lassen, die dringend als Laichgründe gebraucht werden. Denn auch viele Nebengewässer, Bachläufe, in denen Fische ablaichen, sind mit den Jahren ausgetrocknet.

Gegen die globale Erderwärmung kann der ASV nichts direkt tun, aber gegen manche Folgen schon: Er pflanzt Bäume, um für mehr Schatten im Wasser zu sorgen. An 17 Stellen im Bereich der mittleren Nied haben die Mitglieder des ASV zwischen April 2020 und 2021 insgesamt 150 Bäumchen neu gepflanzt. „Dazu wurden Schwarzerlen, Silberweiden und Flatterulmen aus Saatgut vom heimischen Bestand zu pflanzfähigen Bäumen aufgezogen“, erläutert Sigl, der viele der Setzlinge selbst auf der Fensterbank aufgezogen hat. Rund 100 Schwarzerlen, 15 Flatterulmen und 35 Silberweiden haben sie schon in Wuchshüllen als Verbissschutz angesiedelt und auch regelmäßig gegossen. 2018 haben sie mit der Aufzucht begonnen. Mit Erfolg: „150 Exemplare der vom Aussterben bedrohten Flatterulme wurden aus unserer Aufzucht der Naturlandstiftung Saar zur Realisierung eigener Projekte übergeben.“

Das Ziel: „Dem Klimawandel entgegenzuwirken, indem wir versuchen, die ansteigende Wassertemperatur durch eine bessere Beschattung zu reduzieren oder zumindest einen weiteren Anstieg zu verhindern, somit auch temperaturempfindlicher Brut eine bessere Überlebenschance zu geben.“

Über das Engagement des ASV ist Umweltminister Reinhold Jost glücklich: Man brauche die „Expertise der Fischereiverbände“, die er als „stille Stars in der Natur“ bezeichnet; sie zeigten, dass Naturschutz und -nutzung einhergingen. „So sauber wie heute war die Nied noch nie“, sagt Jost, der dort selbst schwimmen gelernt habe, „auch wenn es in heißen Sommern punktuell Belastungen gibt, hat sich die Wasserqualität insgesamt sehr verbessert.“

Sigl betont: „Das Zusammenspiel von Nutzung und Naturschutz ist für die Fischerei unabdingbar, wenn man ein Gewässer langfristig bewirtschaften will.“ Das Projekt zur Niedbepflanzung hat der ASV komplett in Eigenleistung initiiert und durchgeführt. Gefördert wurde es von der Saarland-Sporttoto mit 3000 Euro. Da die Bäume im Bereich von Natura-2000-Schutzgebieten liegen, wurde die Zustimmung des Umweltministeriums benötigt, auch beim Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz wurden die Pflanzungen angezeigt. „Beide Behörden und die Naturlandstiftung Saar standen uns beratend zur Seite“, hebt Sigl hervor. Da die Bäume auf Privatgrundstücken stehen, musste im Vorfeld die Zustimmung von circa 50 Grundstückseigentümern eingeholt werden.

Dr. Thomas Sigl zeigt einen mit Algen bewachsenen Stein. Foto: Nicole Bastong

Umweltminister Reinhold Jost, der Beigeordnete Joshua Pawlak, Ortsvorsteher Dietmar Zenner und Vertreter des ASV Hemmersdorf an der Nied. Foto: Nicole Bastong Foto: Nicole Bastong

Setzlinge von Flatterulmen und Weiden haben Mitglieder des ASV Hemmersdorf selbst angezogen, um sie zu pflanzen. Foto: Nicole Bastong

Ein Nistkasten für den Wiedehopf, gut versteckt im Gebüsch. Foto: Nicole Bastong

Umweltminister Reinhold Jost (links) und Beigeordneter Joshua Pawlak in Hemmersdorf an der Nied. Foto: nic Foto: Nicole Bastong