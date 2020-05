Wochenkolumne : Brötchen können Bäcker am besten

Saarlouis Besserwisser möchten denen, die das Schreiben von Berufs wegen tun, vorschreiben, was sie machen.

Bäcker: kann ich nicht. Statiker: keine Ahnung, Herzchirurg: nie im Leben. Trotzdem bewerten wir diese Tätigkeiten alle schon mal, weil es mit mehr oder weniger fatalen Folgen in diesen wie in allen Berufen Fehlleistungen geben kann. Alles in allem werden aber den Fachleuten auf ihren Gebieten doch Fähigkeiten zugesprochen. Das ist eigentlich im Beruf der Medienmenschen nicht viel anders. Selbstverständlich gab und gibt es berechtigte Kritik, vor allem wenn eine ihre Meinung raushaut oder wenn einer jemanden aufs Korn nimmt. Das ist gut so.