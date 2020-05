Im digitalen Zeitalter ist fast alles online möglich, aber eben nur fast.

Nicht die Stärksten überleben, sondern die, die sich am schnellsten anpassen können. Das haben viele von uns am eigenen Leib erfahren (müssen). Natürlich haben wir bereits vor ein paar Wochen vieles schon im Web erledigt. Ohne Internet können wir uns den Tag gar nicht mehr vorstellen. Und ja, wir haben online eingekauft, Onlinebanking praktiziert, elektronisch bezahlt. Und ja, wir haben auch schon mit Freunden in Norwegen oder Amerika geskypt. Was war das schön, nicht nur die Stimme zu hören, nein, auch die Gesichter zu sehen….