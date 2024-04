Kolumne Unsere Woche Wetterchaos verwirrt Natur – wieso 30 Grad im April kein Grund zur Freude ist

April, April – er macht, was er will. Dass an diesem Spruch etwas Wahres dran ist, war in der vergangenen Woche eindrücklich im Kreis Saarlouis zu sehen. Luden am Wochenende noch Temperaturen über 20 Grad dazu ein, in T-Shirts das erste Eis zu genießen und Vitamin D zu tanken, wandelte sich das Blatt Anfang der Woche schnell wieder. Erst pustete ein kräftiger Sturm durch die Region, der mehrere Einsätze im Saarland auslöste. Der Kreis Saarlouis blieb jedoch weitgehend verschont.